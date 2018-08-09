Суд лишил футболиста Смолова водительских прав

Краснодар, 9 августа. Октябрьский районный суд в Краснодаре лишил нападающего футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Федора Смолова водительских прав на год за оставление места аварии, в которой спортсмен разбил свое дорогое авто.

«Смоловым совершено административное правонарушение — оставление места ДТП его участником​​​. Суд учел признание вины и возмещение (нанесенного ущерба. – Прим. ФАН)», — говорится в решении суда.

Футболист сможет обжаловать приговор в течение 10 дней. Стоит отметить, что Смолов не явился в зал суда, вместо футболиста на слушание дела пришел его представитель. Спортсмен описал произошедшее ДТП на бумаге, которую передали на рассмотрение суда. Он признал вину и обязался возместить ущерб, передает телеканал «360».

Смолов в пояснительной записке к суду сообщил, что не явился в травмпункт, чтобы не нарушать антидопинг. Он настаивает, что управлял транспортным средством в трезвом состоянии.

Напомним, футболист попал в ДТП в Краснодаре в ночь на 1 августа. Сам Смолов не пострадал, но разбил автомобиль BMW M5 First Edition. Спортсмен объяснил, что не справился с управлением из-за плохого самочувствия. Он не остался ждать полицию и покинул место аварии.

Ранее бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал Федеральному агентству новостей переход нападающего «Краснодара» и сборной России в «Локомотив».