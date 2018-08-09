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Россияне сравнили Меланью Трамп в поношенном платье со Сталиным
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    Россияне сравнили Меланью Трамп в поношенном платье со Сталиным

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     Россияне сравнили Меланью Трамп в поношенном платье со Сталиным

    Москва, 9 августа. Супруга президента США Меланья Трамп появилась на людях в поношенном платье.

    Дизайнер Моник Люлье выложила в Instagram две фотографии, на котором первая леди изображена в одном и том же цветочном платье. Первый снимок датируется июлем 2017 года, второй — августом 2018.

    Российские интернет-пользователи оценили экономность Меланьи, которая не смущается надевать старые наряды, и даже сравнили ее с супругой первого российского президента Бориса Ельцина.

    Россияне сравнили Меланью Трамп в поношенном платье со Сталиным

    «Жена Ельцина Наина за картошкой в магаз гоняла, а Меланья копошится в секонд-хэнде, дабы сэкономить семейный бюджет. Все как у людей!» — пишут в комментариях.

    Некоторые пользователи пошли еще дальше и сравнили жену Трампа со Сталиным, который тоже всегда ходил в одном и том же:

    «Иосиф сын Виссариона, как после смерти оказалось, так вообще кителя не менял, так всю жизнь до смерти в подержанных и ходил».

    Автор: Антон Соколов
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