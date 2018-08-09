Мы создаем народный фильм: в ЛНР снимают военную драму «Ополченочка»

В Луганске, несмотря на жаркое лето, активно проходят съемки первого художественного полнометражного фильма производства ЛНР «Ополченочка». Фильм рассказывает о военных действиях, развернувшихся в Донбассе летом 2014 года. Федеральное агентство новостей попросило автора идеи, оператора и генерального продюсера военной драмы «Ополченочка» Романа Разума рассказать, как проходят съемки и что для создателей фильма значит эта работа.

«Ополченочка» — это первый художественный фильм, который снимается в Донбассе, на натуре — с участием местных актеров, а также актеров из Москвы и со всей России, — рассказывает Разум. — Для меня этот проект, я говорил об этом уже не раз, является проектом всей моей жизни».

По словам Романа, он долго шел к тому, чтобы стать организатором, продюсером и одновременно оператором-постановщиком полнометражного художественного фильма.

«У меня нет профильного образования, но я имею большой опыт работы с художественными клипами, и мне повезло, что в 2008 году мы познакомились с режиссером Алексеем Козловым. На тот момент у нас стояла задача снять художественный клип, посвященный трагедии Цхинвала. Когда война [вооруженный конфликт в Южной Осетии 2008 года] закончилась, мы поехали туда и сделали этот клип», — вспоминает создатель фильма.

После этого Роман Разум и Алексей Козлов создали клип «Журавли», посвященный Великой Отечественной войне, а затем клип «Олимпиада».

«Мы с Алексеем очень много сотрудничали, и я многому у него научился, — рассказывает Роман. — Также я учился у многих операторов. И сейчас мне доверена очень ответственная работа — снимать фильм «Ополченочка».

По его словам, многие хотели снимать этот фильм, но мало кто решился взяться за столь сложный проект. Потенциальных создателей пугала нестабильная ситуация в Донбассе.

«Когда я держу камеру — ощущаю, что мы реально делаем историю, — говорит Разум. — Мы снимаем кадры, которые станут учебным пособием для будущих поколений, для наших детей и внуков. Уверен, после нас выйдет еще много фильмов о войне в Донбассе, но мало кто решится на такой проект. Министерство культуры РФ недавно объявило, что нужно делать не только художественные фильмы, но и сериалы о войне. А у нас тут — что ни день, то сериал, и каждый день новая серия».

Самое удивительное, что мы делаем фильм, а в Донбассе до сих пор идет война, говорит продюсер «Ополченочки».

«Многих удивляет, что мы взялись делать художественную картину, давать какие-то оценки, создавать художественные образы в тот момент, когда война еще не закончилась, — продолжает Роман. — Кто-то говорил, что должно пройти много лет, чтобы дать какую-то оценку этой войне: кто прав, кто виноват, кто начал? Но для нас все приоритеты уже расставлены. Мы точно понимаем, кто развязал эту войну, кто в этом виноват, а кто, наоборот, хранит историю подвига и отваги наших дедов и отцов».

Разум считает, что он и его группа четко осознают, что делают правильную нужную работу.

«Когда нас пытается унижать украинская сторона, мы особенно четко понимаем, что делаем правильное дело», — говорит продюсер фильма.

Рассказал Роман и о самой картине.

«Фильм непростой, очень много локаций. Что ни день, то новое место, новый город, новые актеры. Очень много драматургии. Очень много моментов, во время которых я, когда снимаю как оператор, ощущаю мурашки по коже, когда вижу, как играют актеры, как играет массовка, каков интерьер. Бывают очень сложные смены, после которых мы приезжаем и просто падаем».

По словам продюсера, этот режим работы задал режиссер Алексей Козлов.

«Он дерзкий амбициозный режиссер, который ставит жесткие, порой на первый взгляд невыполнимые задачи. И мы всей съемочной командой буквально взрываем себе мозг и не знаем, как мы все это будем снимать. А он говорит: «Все получится, не переживайте. Давайте разложим все по полочкам».

Нас 18 человек, говорит Роман, и каждый делает свое дело, каждый отвечает за свое направление.

«Я, как продюсер, всех координирую: транспорт, питание и многое другое — все это на мне», — добавляет Разум.

Рассказал он о бюджете и об источниках финансирования фильма.

«Многие задаются вопросом: за какие деньги мы снимаем этот фильм? Я лично видел, как люди пишут, что нам выделили деньги из госбюджета ЛНР. Сразу хочу сразу развеять этот миф. Помогают нам люди очень идейные, очень патриотичные, люди, которые в свое время организовали «Казачью медиа группу». Фамилии называть пока не буду. Это соратники легендарного атамана Павла Дремова [погибшего в 2015 году, предположительно, от рук украинских диверсантов], которые считают, что самое главное в этом фильме — не коммерческая выгода, а честный рассказ о доблести и отваге наших бойцов, которые отстаивают Русский мир в Донбассе. За это им большое спасибо».

По словам Романа Разума, благотворители из «Казачьей медиа группы» и продюсерского центра «Родина» помогли собрать техническую базу и организовать компанию «Луганфильм».

«Теперь у нас хорошее оборудование, какого никогда не было в Донбассе, — продолжает продюсер. — У нас есть возможность платить гонорары актерам. При этом многие участники массовки играют у нас бесплатно, как говорится, за идею. В целом я бы сказал, что мы создаем народный фильм. Деньги, которые мы тратим на фильм, просто смешные — в России за такие суммы невозможно снять полнометражное кино».

У нас получается это делать потому, что каждый человек, который участвует в проекте, понимает, что он вносит вклад в развитие культуры ЛНР, говорит Роман.

«Люди, которые участвуют в фильме, помогают создавать историю. Это проект, в котором мы отражаем жизнь Донбасса, наши страдания и переживания», — рассказывает продюсер.

Также Роман поделился с корреспондентом ФАН своими мечтами и планами на будущее.

«Этот фильм — самый важный проект в моей жизни. В нем есть и любовь, и война, и музыка, и ансамбль «Новороссия», который я организовал в 2015 году и которым я буквально живу. Это ансамбль, состоящий из действующих военнослужащих ЛНР».

Сейчас ансамбль не выступает, так как Роман занят на производстве фильма, но музыканты в любой момент готовы вернуться к концертной деятельности.