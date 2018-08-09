Россия найдет ответ на новые санкции США — МИД РФ

Москва, 9 августа. Российская Федерация займется проработкой ответных мер на новые санкции США. Об этом в четверг заявила в ходе традиционного брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«РФ займется поиском ответных мер на этот шаг Вашингтона. Складывается впечатление, что у властей США и их союзников появился новый стандарт, когда против РФ выдвигаются обвинения, не подкрепленные доказательной базой. Не последовало ответа на вопрос посла МИД России, закончилось ли следствие», — заявила Захарова.

Напомним, ранее представитель американского Госдепа заявил, что Вашингтон может ввести новые антироссийские ограничения из-за так называемого «дела Скрипалей».

Напомним, 4 марта в британском Солсбери были отравлены химическим препаратом «Новичок» экс-сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британских следователей, РФ причастна к инциденту в Солсбери. Лондон, обвинив Москву в причастности к отравлению, не предоставил ни единой улики и доказательств по этому поводу. РФ категорически отрицает причастность к инциденту.