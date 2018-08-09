МИД РФ заявил о возвращении более трех миллионов сирийцев на родину

Москва, 9 августа. Более трех миллионов беженцев вернулись в свои дома в Сирии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова отметила, что сирийские беженцы продолжают возвращаться на родину после освобождения территории страны от террористов.

«Более трех миллионов внутренне перемещенных лиц вернулись в свои дома, — констатировала она, — более миллиона беженцев могут вернуться в Сирию. В городе Растан вернулось более полутора тысяч жителей после освобождения от террористов».

Ранее Захарова отметила положительную динамику в развитии ситуации в Сирии.