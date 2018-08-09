«Была трудягой, никогда не «звездила»: в «Современнике» скорбят о Тамаре Дегтяревой

Москва, 9 августа. После тяжелой продолжительной болезни на 75-м году жизни скончалась актриса московского театра «Современник» Тамара Дегтярева. Она не могла жить без зрителя и продолжала играть в спектакле «Время женщин», передвигаясь в инвалидной коляске.

Сердце актрисы остановилось на фоне диабета и проблем с сосудами, сообщил ФАН источник в театре «Современник».

Своими воспоминаниями о покойной с Федеральным агентством новостей поделилась коллега Дегтяревой по «Современнику» Галина Петрова. О кончине актрисы она узнала от корреспондента ФАН и отреагировала крайне эмоционально.

«Я увидела ее в кино, еще когда была девочкой. Она была человеком потрясающего обаяния и профессионализма, — рассказала потрясенная Галина Петрова. — Женственная, с необыкновенными глазами, каждому зрителю она казалась родной. Когда я ее видела, в груди становилось очень тепло».

Это очень редкое обаяние, которое бывает у российских актрис, отметила собеседница ФАН. По ее словам, Тамара Дегтярева была трудягой, никогда не «звездила», даже когда снялась в «Вечном зове».

«Тамара Васильевна всю жизнь работала на театр. Я никогда не испытывала к ней никаких отрицательных чувств. Только глубокое уважение и восхищение», — добавила Галина Петрова.

Тамара Дегтярева сыграла более 30 ролей в театре и кино. В частности, зрители кино знали ее по работам в фильмах «Вечный зов», «Ищу человека», «Жизнь и смерть Фердинанда Люса», «Водитель автобуса».