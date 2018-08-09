В Крыму объяснили, почему новая резолюция Киева является «политической трескотней»

Симферополь, 9 августа. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал политической трескотней новую резолюцию о якобы имеющихся нарушениях прав человека в регионе, которую власти Украины готовят в ООН.

Иоффе указал на голословность данных обвинений.

«Никто не привел ни одного факта, в том числе по обвинениям в якобы нарушенных правах крымчан, крымских татар и так далее», — сказал глава ОП, комментируя новую резолюцию.

Никаких фактов нарушений ни у кого нет, о них не сообщает и украинский президент Петр Порошенко, добавил Иоффе.

«Киевские власти попросту генерируют политическую трескотню», — заключил он, передает РИА Новости.

Напомним, в четверг Порошенко поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по статусу Крыма к следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее сенатор из Чехии Ярослав Доубрава заявил о том, что уже трижды бывал в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией и не обнаружил здесь никаких нарушений прав человека.