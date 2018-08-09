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Политика
В Крыму объяснили, почему новая резолюция Киева является «политической трескотней»
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    В Крыму объяснили, почему новая резолюция Киева является «политической трескотней»

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    В Крыму объяснили, почему новая резолюция Киева является «политической трескотней»

    Симферополь, 9 августа. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал политической трескотней новую резолюцию о якобы имеющихся нарушениях прав человека в регионе, которую власти Украины готовят в ООН.

    Иоффе указал на голословность данных обвинений.

    «Никто не привел ни одного факта, в том числе по обвинениям в якобы нарушенных правах крымчан, крымских татар и так далее», — сказал глава ОП, комментируя новую резолюцию.

    Никаких фактов нарушений ни у кого нет, о них не сообщает и украинский президент Петр Порошенко, добавил Иоффе.

    «Киевские власти попросту генерируют политическую трескотню», — заключил он, передает РИА Новости.

    Напомним, в четверг Порошенко поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по статусу Крыма к следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН.

    Ранее сенатор из Чехии Ярослав Доубрава заявил о том, что уже трижды бывал в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией и не обнаружил здесь никаких нарушений прав человека.

    Автор: Тимур Румянцев
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