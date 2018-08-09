МИД РФ объявил о полном уничтожении террористов на юго-западе Сирии

Москва, 9 августа. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о положительной динамике в развитии ситуации на территории Сирии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В МИД РФ оценили текущую ситуацию в Сирии. По словам Захаровой, там наблюдается положительная динамика.

«На юго-западе [страны] террористы полностью уничтожены, взята под контроль граница с Иорданией, «Общество красного полмесяца» направило при поддержке ООН в Дейр-эз-Зор продуктовые наборы», — перечислила российский дипломат.

Также Захарова отметила, что в стране продолжается успешная зачистка территорий от единичных группировок боевиков.