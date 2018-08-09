Песков рассказал журналистам, как провел свой отпуск
Москва, 9 августа. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что побывал на море с семьей во время своего отпуска. Он сообщил, что остался очень доволен отдыхом, который редко получается провести вместе с родными.
«Отпуском очень доволен… Но главное, что вместе со всей семьей. Это очень редко бывает», — подчеркнул он в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Песков не назвал точное место своего отпуска, но ранее сообщалось, что Песков вместе со своей супругой Татьяной Навкой находился в столице Азербайджана на музыкальном фестивале «Жара».
С любимыми и весёлыми мурзилками на фестивале «ЖАРА» Поговорили о жизни,о политике, о спорте и конечно о моем шоу «Руслан и Людмила», которое будет впервые радовать, вас дорогие зрители, уже совсем скоро, в Сочи с 11 по 26 августа, во ДЦ БОЛЬШОЙ. #татьянанавка #дмитрийпесков #авторадио #русланилюдмила???? #сочи #жарафестиваль2018