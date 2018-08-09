Песков рассказал журналистам, как провел свой отпуск

Москва, 9 августа. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что побывал на море с семьей во время своего отпуска. Он сообщил, что остался очень доволен отдыхом, который редко получается провести вместе с родными.

«Отпуском очень доволен… Но главное, что вместе со всей семьей. Это очень редко бывает», — подчеркнул он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Песков не назвал точное место своего отпуска, но ранее сообщалось, что Песков вместе со своей супругой Татьяной Навкой находился в столице Азербайджана на музыкальном фестивале «Жара».