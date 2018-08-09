Консерваторы заставят оскорбившего мусульманок Джонсона соблюдать нормы поведения

Лондон, 9 августа. Консервативная партия Великобритании проанализирует жалобы в отношении бывшего министра иностранных дел страны Бориса Джонсона, который сравнил женщин в мусульманских одеждах, скрывающих лицо, с «банковскими грабителями» и «почтовыми ящиками».

Партия изучает «значительный объем» жалоб, поступивших в связи с высказываниями экс-министра. Ожидается, что официальное решение по поводу проведения проверки в отношении Джонсона примут позднее, сообщает газета Evening Standard со ссылкой на источники в партии.

«Это не касается чего-то личного и не имеет отношение к Brexit, это всего лишь правила, которые распространяются на всех членов партии», — сообщили представители партии.

По данным издания, в кодексе консерваторов содержатся указания о необходимости соблюдать «минимальные нормы поведения», ведь консерватор служит «примером для подражания, содействуя распространению уважения и толерантности» и обязан вести себя соответствующе.

Напомним, в своей статье в издании The Daily Telegraph экс-глава МИД указал, что не хотел бы, чтобы Британия последовала примеру Дании, которая полностью запретила ношение бурки и никаба в общественных местах. Однако он подчеркнул, что считает эти предметы гардероба «нелепыми» и «странными» и сравнил мусульманок в бурках с «почтовыми ящиками».

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала Джонсона извиниться за его слова.