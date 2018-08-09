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В Киеве объяснили, почему Украина не сможет захватить Крым и Донбасс
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    В Киеве объяснили, почему Украина не сможет захватить Крым и Донбасс

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    В Киеве объяснили, почему Украина не сможет захватить Крым, Донбасс и Москву

    Киев, 9 августа. Заместитель министра по вопросам временно неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что Киев не способен быстро взять под свой контроль Крым и Донбасс.

    По его словам, в данный момент у Киева нет возможности взять под свой контроль Крым и Донбасс, а политики, которые обещают украинцам, что «завтра мы дойдем до Красной площади», в действительности занимаются предвыборным популизмом.

    «Одни кричат: «Мы вам сделаем мир завтра, после прихода к власти». Правда, не объясняя каким образом? Скорее всего, они просто сдадутся. А другие говорят: «А мы завтра сядем на лошадей, с саблей запоем песню и остановимся прямо на Красной площади». Ни то, ни то не имеет никаких оснований для реальности», — сказал Грымчак в эфире телеканала «112 Украина».

    В марте бывший лидер «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил, что для победы Украины необходимо «зачистить» Донбасс и Крым от «антигосударственного элемента». Он также выразил уверенность, что после этого можно будет перейти и к «захвату российских территорий».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Артем Никулин
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