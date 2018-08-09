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Движение на Керченской переправе остановлено из-за шквального ветра
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    Движение на Керченской переправе остановлено из-за шквального ветра

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    Движение на Керченской переправе остановлено из-за шквального ветра

    Симферополь, 9 августа. Сильный шквальный ветер стал причиной приостановки работы Керченской паромной переправы. Соответствующая информация приводится в сообщении компании «Морская дирекция», которая является оператором переправы.

    «Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий – усилением скорости ветра до 20 метров в секунду», — отметили в «Морской дирекции».

    Аэропорт Симферополя и Керченская паромная переправа были основными транспортными артериями, связывающими Крым с материковой Россией, до открытия автодорожной части Крымского моста. На сегодняшний день переправой осуществляется перевозка грузового транспорта.

    Напомним, накануне сообщалось, что в Крыму с 9 по 11 августа синоптики прогнозируют ухудшение погоды в акватории Керченского пролива. Ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

    Автор: Тимур Румянцев
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