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В Греции реорганизуют систему гражданской обороны после пожаров
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    В Греции реорганизуют систему гражданской обороны после пожаров

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    В Греции реорганизуют систему гражданской обороны после пожаров

    Москва, 9 августа. Систему гражданской обороны в Греции реорганизуют после крупных пожаров, которые унесли жизни 92 человек, заявил в четверг премьер-министр страны Алексис Ципрас.

    По его словам, генеральный секретариат по гражданской защите ликвидирован, вместо него будет создано Национальное агентство по борьбе с чрезвычайными ситуациями.

    «Это будет единая, модернизированная структура, возглавляемая достойным руководителем с большим опытом», — подчеркнул премьер.

    Он уточнил, что управлять новой службой будет постоянный штаб. Также в Греции будет создан постоянный совет представителей всех служб, связанных с защитой граждан. По словам Ципраса, Национальное агентство по борьбе с чрезвычайными ситуациями объединит все службы, институты и добровольные группы по борьбе с ЧС. Подчиняться агентство будет МВД Греции.

    Ранее после пожаров в Греции в отставку подал министр гражданской обороны страны Никос Тоскас. Страшные пожары произошли в Греции в конце июля. В них погибли 92 человека, около 200 получили травмы, порядка ста числятся пропавшими без вести.

    Автор: Василий Котов
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