«Ямал СПГ» может выйти на проектный объем производства в 2019 году

Москва, 9 августа. Проект по добыче сжиженного природного газа «Ямал СПГ» может выйти на проектный объем производства в объеме 16,5 миллиона тонн СПГ в 2019 году. Об этом заявил глава и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон.

«Мы реально получаем громадное перевыполнение плана, и у нас есть реальные возможности, чтобы в первых числах следующего года третья линия тоже вышла на проектную мощность», — сказал Михельсон.

Он также добавил, что с начала 2014 года в рамках проекта «Ямал СПГ» произведено более 3,5 миллиона тонн СПГ. В настоящее время производство работает в тестовом режиме, поэтому иногда делаются небольшие остановки для поиска наиболее подходящего режима работы. Михельсон подчеркнул, что окончательные прогнозы выходу производства на проектный объем можно будет делать следующим летом.