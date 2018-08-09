Меню
Экономика
«Ямал СПГ» может выйти на проектный объем производства в 2019 году
Экономика
«Ямал СПГ» может выйти на проектный объем производства в 2019 году
Следующая новость
Загрузка...

    «Ямал СПГ» может выйти на проектный объем производства в 2019 году

    46

    «Ямал СПГ» может выйти на проектный объем производства в 2019 году

    Москва, 9 августа. Проект по добыче сжиженного природного газа «Ямал СПГ» может выйти на проектный объем производства в объеме 16,5 миллиона тонн СПГ в 2019 году. Об этом заявил глава и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон.

    «Мы реально получаем громадное перевыполнение плана, и у нас есть реальные возможности, чтобы в первых числах следующего года третья линия тоже вышла на проектную мощность», — сказал Михельсон.

    Он также добавил, что с начала 2014 года в рамках проекта «Ямал СПГ» произведено более 3,5 миллиона тонн СПГ. В настоящее время производство работает в тестовом режиме, поэтому иногда делаются небольшие остановки для поиска наиболее подходящего режима работы. Михельсон подчеркнул, что окончательные прогнозы выходу производства на проектный объем можно будет делать следующим летом.

    Автор: Артем Никулин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.