На грани катастрофы: население Украины умирает от кори и не может получить вакцину от коклюша и дифтерии

С начала 2018 года по 1 августа от кори на Украине скончался 21 человек, заболели корью более 25 тысяч человек. Таких ужасающих данных нет больше ни в одной европейской стране, несмотря на всеобщий подъем заболеваемости, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Причинами ухудшения ситуации с заболеваемостью корью в ряде европейских стран специалисты называют эпидемиологическое благополучие и неконтролируемые миграционные процессы, которые наблюдаются в Европе.

«В России начиная с середины 1950-х годов выросли поколения, практически на 100% привитые против кори. Однако такая ситуация не везде. Например, в Великобритании за 7 месяцев этого года зафиксировано 1654 случая кори, в Италии — более 1700, во Франции — 2600, в Румынии — 4300, в Греции — больше 2 тысяч.

Но наиболее тревожная ситуация на Украине. По официальным данным, с начала 2018 года там зафиксировано 25 тысяч случаев заболевания корью, уже известно о 21 летальном случае. И самое страшное, что нет снижения заболеваемости в этой стране», — рассказала ФАН начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

Она отметила, что корь очень тяжело протекает, особенно у взрослых людей. Она вызывает такие тяжелые осложнения, как коревой энцефалит, коревая пневмония, ложный круп.

«Летальность от кори фиксируется во всем мире, но особенно высока она там, где недостаточно широко проходит вакцинация. Очень большая проблема — так называемые отказники-антипрививочники. Я бы назвал их позицию просто: слабоумие и отвага», — прокомментировал ситуацию начальник организационно-методического отдела по инфекционным болезням клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Валерий Васильев.

По словам специалистов, в ряде стран Европы, в том числе на Украине, проблемы есть не только с недостаточной информированностью населения о необходимости вакцинации, но и с недостатком вакцин.

Ранее ФАН сообщало о проблемах с вакцинами на Украине: вакцин нет прежде всего потому, что их прекратили закупать в России, а закупать на Западе власти Украины не могут — слишком дорого.

«На данный момент можно говорить о нескольких тысячах больных, а это количество будет расти ежедневно, — заявил корреспонденту ФАН представитель правозащитной организации Human Rights Action Андерс Берг. — Ясно одно: система здравоохранения на Украине переживает глубочайший коллапс, и, если местное правительство не предпримет ряд срочных мер по спасению ситуации, уже завтра мы будем говорить о массовой гибели украинцев от, казалось бы, поддающихся простому лечению заболеваний».

Местные СМИ также сообщают о проблеме. На Украине учреждения испытывают острый дефицит вакцины для детей от коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС), сообщает УНН.

Как отмечают журналисты украинского издания, они обзвонили несколько государственных и частных клиник Киева, спрашивали о наличии вакцины. Им везде отвечали, что ее нет. То есть ситуация на грани катастрофы.

Кроме того, Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке дифтерии на Украине в 2018 и негативном прогнозе на 2019 год. Как уточняют в ведомстве, о таком риске сообщает Всемирная организация здравоохранения.