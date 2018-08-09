«Гигантский шаг к мировой катастрофе»: Соловьев рассказал об угрозе войны между Россией и США

Москва, 9 августа. Попытка властей США признать Россию «страной-спонсором терроризма» приведет к разрушению основополагающих международных институтов. Об этом в четверг заявил известный российский телеведущий Владимир Соловьев.

По его словам, первыми могут быть разрушены Совет безопасности ООН или же сама Организация Объединенных Наций.

«На мой взгляд, линия США на признание России «страной спонсором терроризма» неизбежно ведет к разрушению всего современного здания международных отношений. Можно с уверенностью ставить крест на СБ да и на самой ООН», — пишет Соловьев в Twitter.

Журналист также уверен, что Если США признают Россию «спонсором терроризма», то это будет означать конец любой координации действий между странами в Сирии. Кроме того, действия Вашингтона увеличат вероятность прямого боестолкновения российских и американских военных в арабской республике.

«Гигантский шаг к мировой катастрофе», — заключил Соловьев.

Ранее сообщалось, что конгресс США подготовил проект новых санкций в связи с делом Скрипалей. Первый пакет санкций будет введен 22 августа, он дублирует уже существующие ограничительные меры. Второй пакет будет введен через три месяца после первого. Он снизит уровень дипломатических отношений между странами, запретит полеты авиакомпании «Аэрофлот» в США и введет практически полный запрет на экспорт американских товаров.

Отметим, что ни США, ни Великобритания почти за полгода проведения расследования по делу об отравлении в Солсбери не предоставили ни одного доказательства причастности России к данному инциденту.