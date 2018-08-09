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Стала известна причина смерти Народной артистки России Тамары Дегтяревой
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    Стала известна причина смерти Народной артистки России Тамары Дегтяревой

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    Стала известна причина смерти Народной артистки России Тамары Дегтяревой

    Москва, 9 августа. Старейшая актриса Московского театра «Современник» Тамара Дегтярева скончалась в четверг, 9 августа, от остановки сердца. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в театре «Современник», у актрисы остановилось сердце на фоне диабета, проблем с сосудами. По словам источника, по месту и времени прощания в театре еще не определились.

    В сообщении театра на сайте назвали Дегтяреву невероятно талантливой, мудрой и остроумной. По словам коллектива, она была частью души «Современника».

    «Сегодня мы потеряли большую ее часть, очень важную», — сообщает театр.

    В театре добавили, что Народная артистка не могла жить без своей профессии и зрителя, даже будучи прикованной к инвалидному креслу. Она продолжала роль Евдокии в спектакле «Время женщин». 

    Ранее американская актриса и певица Элмари Вендел скончалась на 90 году жизни в субботу, 21 июля.   

    Стала известна причина смерти Народной артистки России Тамары Дегтяревой

    Автор: Алия Садыкова
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