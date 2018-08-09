Эстонские лесники не заметили пожара от ракеты, о котором раструбили в Таллине

Таллин, 9 августа. Пресс-секретарь Сил обороны Эстонии Айво Вахеметс заявил о пожаре в зоне поисков ракеты, ошибочно запущенной с самолета испанских ВВС. Из-за этого эксперты не могут установить точное место приземления ракеты, добавил он.

Поиски ракеты ведутся среди торфяных болот заповедника Эндла в округе Ярва, в малонаселенной части страны, сообщили в Силах обороны. Однако в Эндла отрицают не только пожар на своей территории, но и сам факт поисков ракеты в заповеднике.

«У нас нет никаких пожаров, ничего не горит, — заявила представитель администрации заповедника корреспонденту Федерального агентства новостей. — Ракету у нас не ищут».

Ничего о пожаре не известно и дежурному Спасательного центра Южного округа Эстонии, в зоне ответственности которого находится и заповедник Эндла.

Официальный представитель Спасательного центра Марек Киики в ответ на просьбу корреспондента ФАН объяснить нестыковку реальности с утверждениями представителя Сил обороны Эстонии заявил, что в заповеднике все же есть пожар, на котором работает бригада спасателей, но он «очень маленький».

«Это природный пожар размером 90 квадратных метров (условно 10 на 9 метров. — Прим. ФАН), его еще тушат наши сотрудники», — пояснил Киики.

По его словам, военные обследовали очаг пожара, но не обнаружили там никаких частей пропавшей ракеты.

«Насколько мне известно, ракета еще не найдена», — уточнил представитель Спасательного центра.

Следовательно, пока что ситуация складывается так: эстонские военные вот уже трое суток не в состоянии отыскать рухнувшую испанскую ракету в своей необъятной державе. А чтобы найти объяснение собственной медлительности, они во всеуслышание заявили о пожаре в глуши, который якобы мешает поискам и наличие которого толком не подтверждают ни местные лесники, ни пожарные.

Напомним, 7 августа самолет Eurofighter ВВС Испании во время полета по ошибке выпустил ракету AMRAAM класса «воздух — воздух» с активированным режимом самоуничтожения. Однако ракета, пролетев около 80 км, все-таки упала, как считается, на землю в 40 км к северу от Тарту.

Расследование инцидента проводят ВВС Эстонии и Испании, а также натовские эксперты. Поиски ракеты ведутся с применением вертолетов эстонских военно-воздушных сил.