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Российский авторынок в июле сохранил за собой пятое место в Европе
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    Российский авторынок в июле сохранил за собой пятое место в Европе

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    Российский авторынок в июле сохранил за собой пятое место в Европе

    Москва, 9 августа. Российский рынок по итогам прошедшего июля сохранил на собой пятое место в Европе. При этом показатели отечественного рынка продолжают демонстрировать двузначный рост, сообщили представители агентства «Автостат».

    «Автостат» проанализировал данные национальных ассоциаций автопроизводителей Европы по итогам июля. В результате на первое место среди европейских стран получила Германия. На территории этой страны в прошлом месяце было продано 317848 автомобилей. Прирост продаж в ФРГ составил 12,3%.

    Второе место занимает Франция, где было реализовано 175396 автомобилей. Показатели в этой стране увеличились на 18,9%.

    Тройку лидеров замыкает Великобритания и 163898 проданных машин. Продажи увеличились на 1,2% по сравнению с июльских результатом прошлого года.

    Россия в этом рейтинге занимает пятое место. В стране были проданы 133 тысячи легковых автомобилей.

    Ранее онлайн-сервис OneTwoTrip выяснил, сколько стоит аренда автомобилей в самых популярных среди россиян странах. Выяснилось, что в среднем аренда автомобиля за рубежом обходится российским путешественникам в 2164 рубля в сутки, пишет «Ридус».

    Автор: Катерина Иванова
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