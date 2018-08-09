Российский авторынок в июле сохранил за собой пятое место в Европе

Москва, 9 августа. Российский рынок по итогам прошедшего июля сохранил на собой пятое место в Европе. При этом показатели отечественного рынка продолжают демонстрировать двузначный рост, сообщили представители агентства «Автостат».

«Автостат» проанализировал данные национальных ассоциаций автопроизводителей Европы по итогам июля. В результате на первое место среди европейских стран получила Германия. На территории этой страны в прошлом месяце было продано 317848 автомобилей. Прирост продаж в ФРГ составил 12,3%.

Второе место занимает Франция, где было реализовано 175396 автомобилей. Показатели в этой стране увеличились на 18,9%.

Тройку лидеров замыкает Великобритания и 163898 проданных машин. Продажи увеличились на 1,2% по сравнению с июльских результатом прошлого года.

Россия в этом рейтинге занимает пятое место. В стране были проданы 133 тысячи легковых автомобилей.

Ранее онлайн-сервис OneTwoTrip выяснил, сколько стоит аренда автомобилей в самых популярных среди россиян странах. Выяснилось, что в среднем аренда автомобиля за рубежом обходится российским путешественникам в 2164 рубля в сутки, пишет «Ридус».