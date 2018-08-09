Меню
Политика
«Пора прекратить спекуляции»: крымские татары готовы рассказать в ООН о ситуации на полуострове
Экономика
«Ямал СПГ» может выйти на проектный объем производства в 2019 году
Следующая новость
Загрузка...

    «Пора прекратить спекуляции»: крымские татары готовы рассказать в ООН о ситуации на полуострове

    52

    «Пора прекратить спекуляции»: крымские татары готовы рассказать о соблюдении прав человека в ООН

    Симферополь, 9 августа. Крымские татары готовы рассказать о ситуации с соблюдением прав человека на полуострове в ООН, чтобы прекратить спекуляции на международных площадках на эту тему, заявил глава организации «Единство Крыма» и общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.

    Комментируя распоряжение президента Украины Петра Порошенко подготовить к следующей сессии Генассамблеи ООН очередную резолюцию о якобы имеющих место нарушениях прав крымских татар, Ниметуллаев подчеркнул, что подобного рода резолюции носят заказной характер.

    «В Крыму все нормально с соблюдением прав человека. Пора прекратить спекуляции на международных площадках на эту тему», — отметил он в беседе с РИА Новости.

    Ниметуллаев добавил, что в настоящее время обсуждается вопрос о его возможной поездке в ООН. Он пояснил, что готов рассказать в организации о нарушениях прав крымских татар на Украине. По словам Ниметуллаева, на его собственность на Украине по политическим мотивам был наложен арест.

    Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Однако Киев и ряд западных государств итогов народного волеизъявления не признают. Украина настаивает на том, что полуостров якобы является ее территорией и обвиняет Россию в «агрессии».

    Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос со статусом Крыма закрыт окончательно, а полуостров вошел в состав РФ демократическим путем.

    Автор: Василий Котов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.