«Пора прекратить спекуляции»: крымские татары готовы рассказать в ООН о ситуации на полуострове

Симферополь, 9 августа. Крымские татары готовы рассказать о ситуации с соблюдением прав человека на полуострове в ООН, чтобы прекратить спекуляции на международных площадках на эту тему, заявил глава организации «Единство Крыма» и общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.

Комментируя распоряжение президента Украины Петра Порошенко подготовить к следующей сессии Генассамблеи ООН очередную резолюцию о якобы имеющих место нарушениях прав крымских татар, Ниметуллаев подчеркнул, что подобного рода резолюции носят заказной характер.

«В Крыму все нормально с соблюдением прав человека. Пора прекратить спекуляции на международных площадках на эту тему», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Ниметуллаев добавил, что в настоящее время обсуждается вопрос о его возможной поездке в ООН. Он пояснил, что готов рассказать в организации о нарушениях прав крымских татар на Украине. По словам Ниметуллаева, на его собственность на Украине по политическим мотивам был наложен арест.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Однако Киев и ряд западных государств итогов народного волеизъявления не признают. Украина настаивает на том, что полуостров якобы является ее территорией и обвиняет Россию в «агрессии».

Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос со статусом Крыма закрыт окончательно, а полуостров вошел в состав РФ демократическим путем.