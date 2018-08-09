Силуанов рассказал, как отреагирует экономика РФ на новые санкции США

Москва, 9 августа. Волатильность на российских рынках связана с сообщениями о возможном введении новых санкций США в отношении Москвы, а также с отрицательной обстановкой на развивающихся рынках. Об этом в четверг заявил первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов, заверив, что у кабмина и ЦБ есть все необходимые инструменты для обеспечения финансовой стабильности.

Глава Минфина подчеркнул, что при необходимости российские власти готовы использовать все имеющиеся инструменты, «как это уже происходило, в том числе в нынешнем году», передает РИА Новости.

По его словам, экономика РФ отреагирует на новые санкции США нормально, поскольку в течение последних лет стала устойчивее к внешним факторам и шокам, будь то колебания нефтяных котировок или экономические санкции.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в случае введения новых антироссийских санкций, о которых сообщалось администрацией Белого дома, экономика России сохранит устойчивость. Он добавил, что правительство России на фоне «продолжающейся непредсказуемости заокеанских партнеров» держит финансовую сферу в надлежащем состоянии.

Представитель Госдепартамента США накануне заявил, что США могут ввести второй пакет санкций против России из-за «дела Скрипалей».

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были найдены без сознания в Солсбери. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей химическим веществом под названием «Новичок» причастна Россия. Москва категорически отрицает причастность к инциденту, называя обвинения голословными и бездоказательными.