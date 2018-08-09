В Эстонии загорелся лес на месте падения случайно выпущенной ракеты НАТО

Таллин, 9 августа. Сильный пожар вспыхнул на территории заповедника Эндла в Эстонии, где ведутся поиски ракеты, случайно выпущенной самолетом НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь Сил обороны республики Айво Вахеметс.

«После того, как пожар будет потушен, эксперты смогут приступить к поискам вещественных доказательств, чтобы установить место приземления ракеты», — отметил он.

Как сообщает «Комсомольская правда», доступ к заповеднику на данным момент ограничен.

Напомним, что на днях истребитель ВВС Испании, который участвовал в программе НАТО по охране Прибалтики, в ходе патрулирования случайно выпустил боевую ракету «воздух-воздух». Снаряд был оснащен механизмом саморазрушения на случай незапланированного запуска, однако в Эстонии не уверены, что ракета разрушилась в воздухе. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас обсудил данный инцидент с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. На время расследования испанская авиация отстранена от патрулирования территории Прибалтики.