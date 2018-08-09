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Боец ЛНР ранен при минометном обстреле ВСУ
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    Боец ЛНР ранен при минометном обстреле ВСУ

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    Боец ЛНР ранен при минометном обстреле ВСУ

    Луганск, 9 августа. Боец Луганской народной республики ранен при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    Ранее представители ЛНР заявили о пяти нарушениях режима прекращения огня в Донбассе со стороны ВСУ.

    «В результате минометного обстрела со стороны ВСУ получил ранение один военнослужащий», — сообщил представитель ЛНР в ходе брифинга.

    Марочко подчеркнул, что пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь. В данный момент его состояние стабилизировалось, жизни военнослужащего ничего не угрожает.

    Напомним, власти Украины развернули военную кампанию против Донецкой и Луганской народной республик, которые заявили о своей независимости после государственного переворота в стране в 2014 году. Ситуация в Донбассе ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны.

    Автор: Екатерина Кухарева
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