То, против чего восстал Донбасс: в ДНР отреагировали на «Слава Украине!» в ВСУ

Лозунг украинских националистов «Слава Украине!» станет официальным приветствием в Вооруженных силах Украины с 24 августа, об этом заявил украинский президент Петр Порошенко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

На днях изменение воинского приветствия было анонсировано министром обороны Степаном Полтораком. По его словам, украинский президент разработал соответствующий законопроект.

В свою очередь Порошенко сам заявил, что нововведение обсуждалось с украинскими военными, ветеранами так называемой антитеррористической операции на территории Донбасса и трудовыми коллективами.

«Мы посовещались с министром обороны на Совете национальной безопасности и обороны, с правительством, и я принял решение, что с 24 августа эти слова впервые прозвучат как официальная часть церемонии военного парада в честь Дня независимости Украины», — сказал он.

Согласно уставу внутренней службы Вооруженных сил Украины, на приветствие старшего по званию или начальника «Здравствуйте, товарищи» украинские военнослужащие обязаны отвечать «Здравия желаю». Когда же старший по званию или начальник прощается с военнослужащими, то они должны отвечать «До свидания», добавляя в конце «товарищ» и воинское звание.

«Нормальные украинцы не убивают наших детей»

Военнослужащий Донецкой народной республики, боец первой Славянкой бригады Вячеслав Дьяков с позывным «Сенсей» прокомментировал ФАН изменения в ВСУ.

«Мое мнение — это все ползучая нацификация. Это то, против чего восстал народ Донбасса. Скажу больше, я пребываю в шоке, наблюдая за попытками разделить фашистов на хорошеньких и пушистых ВСУ. Поставить бы таких идеологов к нам в окоп на месяц… Нормальные и адекватные украинцы не убивают наших детей», — вырази свою позицию Сенсей.

«Как-то и стыдно, и глупо»

Политический обозреватель, публицист Владимир Головашин в комментарии ФАН отметил, что менять воинское приветствие — дело, может, и нужное, да только вот победоносности от этого вряд ли прибавится.

«Во-первых, заимствована новая форма обращений из УПА1 (деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ. — Прим. ФАН), которая, как известно, сошла с исторической сцены вслед за Вермахтом. Немцам в Бунвесвере нацистское приветствие возрождать и в голову не придет: как-то и стыдно, и глупо. Но идейные наследники дивизии СС «Галичина» не смущаются: «хай буде». Второе, и самое, пожалуй, главное, украинским генералам и их политическому руководству нужно отнюдь не приветствие реформировать, а сами ВСУ.

А еще лучше — реформировать сначала собственные мозги, чтобы не получалось исторической шизофрении. А то уже договорились до того, что пока героическая ОУН-УПА1 воевала против русских, не менее героические Украинские фронты Красной Армии, с первого по четвертый, состоявшие исключительно из этнических украинцев (а из кого же еще!) освобождали Освенцим и брали Берлин. Так что опять непонятно, это «зрада чи перемога», — резюмировал Владимир Головашин.

Заметим, что, согласно телевизионному опросу телеканала NEWSONE, подавляющее число украинцев выступает категорически против замены официального приветствия в ВСУ.

1 Организация запрещена на территории РФ.