Во всем виноват Трамп: «правозащитная» распря Канады и саудитов бьет по финансам Лондона

Конфликт между Оттавой и Эр-Риядом можно считать лакмусовой бумажкой тех перемен, которые происходят сейчас на мировой финансово-экономической и военно-политической арене.

Внешняя канва данного конфликта, который продолжает углубляться, проста и незамысловата.

Сначала посольство «Страны кленового листа» в Эр-Рияде потребовало от властей королевства незамедлительно освободить всех находящихся в заключении правозащитников, которые не участвовали в насильственных действиях. Реакция МИД Саудовской Аравии оказалась жесткой: данное требование было квалифицировано как недопустимое вмешательство во внутренние дела.

После этого министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила о «крайней встревоженности» в связи с заключением под стражу правозащитницы Самар Бадави, сестры оппозиционного блогера Раифа Бадави. В ответ Саудовская Аравия объявила персоной нон-грата канадского посла Денниса Хорака, дав ему 24 часа на сборы, отозвала своего посла в Оттаве и заморозила все торговые и инвестиционные соглашения с Канадой.

Кроме того, как сообщает Financial Times, центробанк Саудовской Аравии и государственные пенсионные фонды поручили своим управляющим зарубежными активами «любой ценой» избавиться от канадских акций, облигаций и наличной валюты.

Ничего личного, только нефть

Спрашивается, из-за чего между двумя весьма уважаемыми государствами «коллективного Запада» разгорелся такой сыр-бор?

В Саудовской Аравии каждый год не только лишают свободы, но и казнят десятки, если не сотни человек (например, согласно данным Amnesty International, в 2014 году было 90 таких случаев, в 2015 году — 157, в 2016 году — не менее 140 казней). И никакую Канаду данная практика до сих пор не «напрягала». Да и Эр-Рияд на нечастую критику своих традиций подобным образом не реагировал — если только дело не касалось Ирана и шиитов. А тут — просто буря. И далеко не в стакане воды. И не только в пустыне.

Первая и, в общем-то, лежащая на поверхности версия данного конфликта — нефтяные дела. Канада, не входящая в ОПЕК, ежегодно добывает около 1,2 млрд баррелей «черного золота» и 97% этого объема экспортирует — преимущественно в США. Проблема в том, что разработка битуминозных песков Альберты — достаточно дорогое удовольствие, да еще и требующее «коктейля» получаемой тяжелой нефти с легкими сортами (традиционно — из Венесуэлы), а вот со сверхлегким «сланцем» американского производства «коктейля» уже не получается — для этого надо менять всю технологическую базу «нефтянки» Соединенных Штатов.

Понятно, что в данной ситуации любое снижение мировых цен на нефть и увеличение предложения «нормальной» нефти, в том числе саудовской, сильно бьет по канадской нефтедобыче, рентабельность которой «уходит в ноль» или даже «в минус». А саудиты на недавнем саммите ОПЕК+, выполняя требование Дональда Трампа, как раз и «продавили» — при поддержке России — решение об увеличении общей квоты нефтедобычи на миллион баррелей в сутки.

И все же, при всей своей внешней убедительности, данная «нефтяная» версия может объяснить только активность Канады, но не реакцию Саудовской Аравии. Которая вполне могла не обострять конфликта, поскольку «собака лает, караван идет».

Но произошло нечто обратное, предполагающее наличие «второго слоя» конфликта. И его нельзя разглядеть вне более широкого, историко-политического, даже цивилизационного, контекста.

Во всем виноват Трамп?

Напомним, что Канада долгое время была сначала колонией, а затем доминионом Британской империи. Королева Елизавета II до сих пор является главой канадского государства, входящего в Содружество Наций. О роли британской короны в создании Саудовского Королевства написаны тысячи томов, а Лоуренс Аравийский давно стал эталоном английского разведчика (куда там Джеймсу Бонду!).

После Второй мировой войны Лондон постепенно уступал контроль за нефтяными месторождениями Саудовской Аравии американцам. После нефтяного кризиса 1973 года и перехода доллара США с «золотого стандарта» на «нефтяной» был установлен статус-кво, который без особых изменений просуществовал почти 45 лет: саудиты продают свою нефть на мировом рынке исключительно за «баксы», но в основном — через Сити. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

И вот теперь 45-й президент США эту «идиллию» разрушил, потребовав от саудитов перенаправить данные финансовые потоки с британских площадок на американские. Напрямую спорить с Трампом в Лондоне, видимо, не решились, зато натравили на него, а заодно и на Эр-Рияд, своих формально «незалежных» канадских вассалов. Которые и нарвались на сверхжесткий ответ со стороны Саудовской Аравии.

Иными словами, саудиты наотмашь ударили даже не по Канаде как таковой, а по своим уже окончательно бывшим британским «партнерам». Так что можно запасаться попкорном и следить за дальнейшим развитием событий разворачивающейся распри. По логике сюжета, в этом спектакле еще появятся свои Скрипали и принцессы Дианы...