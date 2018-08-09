Ресурс Порошенко достаточно условный: Ищенко назвал главные угрозы для президента Украины на выборах

Политтехнолог президента Украины Петра Порошенко Игорь Гринев оценил шансы действующего главы государства на победу на выборах 2019 года.

«Я не собираюсь говорить, что у нас есть стратегия выигрыша в первом туре, но я точно не готов согласиться с тем, что мы будем играть «на мизер». Больше всего шансов стать президентом имеет Порошенко», — сказал Гринев.

Главное преимущество Порошенко, уточнил он, состоит в том, что у кандидата не будет проблем с поиском денежных средств на избирательную кампанию.

«Он имеет достаточно ресурсов и может полностью ее профинансировать», — добавил политтехнолог.

Вместе с тем стоит заметить, что наибольшей популярностью среди украинцев пользуется глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, по крайней мере об этом свидетельствует статистика социологической группы «Рейтинг». Согласно цифрам, которые приводит группа, за Тимошенко готовы отдать голос 17,7% опрошенных.

Сам Порошенко может рассчитывать лишь на 8,3% голосов избирателей, более того, он является лидером антирейтинга кандидатов. Впрочем, глава государства еще не делал заявлений относительно того, будет ли он участвовать в президентской гонке, в отличие от Тимошенко, которая уже выразила готовность стать президентом Украины.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что статистика, которую показывают социологические опросы, не так важна. Все кандидаты на выборах будут опираться исключительно на силовой ресурс.

«Тимошенко поддерживает [украинский олигарх Игорь] Коломойский, у которого есть собственный силовой ресурс, он оплачивал создание и, как я понимаю, сейчас поддерживает существование некоторых добровольческих батальонов и неонацистских организаций. Плюс сейчас Тимошенко поддерживает [глава МВД Украины Арсен] Аваков. Неизвестно, насколько его поддержка будет продолжительной и безусловной, но пока, судя по отношениям Авакова и Порошенко, вряд ли он перейдет на сторону Порошенко», — отмечает политолог.

Аваков — это, по сути, все МВД Украины и Национальная гвардия, а это очень серьезный силовой ресурс. Судя по всему, президентская кампания будет достаточно жаркой, и угроз для Порошенко на Украине немало.

«Сейчас у Тимошенко есть на что опереться, по крайней мере, на данном этапе. Подождем до выборов, а там посмотрим. У Порошенко силовой ресурс тоже достаточно условный, если его поддерживают [министр обороны Украины Степан] Полторак, [начальник Генштаба ВСУ Виктор] Муженко и [глава СБУ Василий] Грицак, то его поддержат полностью армия или СБУ», — продолжает Ростислав Ищенко.

Отвечая на вопрос, не будут ли кандидаты в президенты Украины использовать в том числе и методы террора, чтобы одержать победу, президент Центра системного анализа и прогнозирования отметил, что необходимо сначала дождаться старта избирательной кампании. Все политические игроки в настоящий момент уже используют имеющиеся у них козыри.