Отказ от реформы — уступка врагам: как будет повышаться пенсионный возраст в России

Широкое обсуждение пенсионной реформы, проект которой правительство представило на рассмотрение в Госдуму, стало одним из важнейших событий этого лета. Предложенные меры по совершенствованию пенсионного законодательства предусматривают как повышение самих пенсий с последующей индексацией примерно на тысячу рублей в год, так и постепенное поэтапное повышение пенсионного возраста — для мужчин до 65 лет (против нынешних шестидесяти) до 2024 года; для женщин — до 63 лет (сегодня — это 55 лет) до 2034 года.

Напомним, Госдума рассмотрела законопроект в первом предварительном чтении, и теперь документ поступил на профессиональное обсуждение экспертному сообществу. Эксперты вместе с депутатами, представителями профсоюзов и бизнес-сообщества в настоящее время формируют список поправок, которые будут рассмотрены во ходе второго чтения закона в Госдуме в конце сентября этого года.

В необходимости поэтапного повышения пенсионного возраста присутствует важный политический момент, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Посмотрите, что творят Соединенные Штаты, не останавливаясь ни перед чем в своем антироссийском раже», — отметил депутат в связи с новыми санкциями Вашингтона, «приуроченными» к бездоказательным обвинениям в адрес РФ в якобы причастности к отравлению в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Сегодня в нашей стране созрели все необходимые и достаточные условия для повышения пенсионного возраста, а отказ от реформы только даст лишние козыри нашим врагам, отметил парламентарий.

«Запад еще раз напоминает нам, что мы должны рассчитывать только на собственные силы, — почеркнул Геннадий Онищенко. — К сожалению, из-за демографической ситуации у нас сегодня мало трудовых ресурсов, которые должны решать прорывные экономические задачи, поставленные перед нами. Поэтому всем нам необходимо понимание: настал момент подумать о продлении трудовой жизни каждого из нас. В нынешней непростой ситуации — это и экономическая, и политическая необходимость. Отказ от реформы — это в том числе уступка врагам России».

Реформу невозможно дальше откладывать, настаивают специалисты по макроэкономике, иначе серьезные последствия для страны неминуемы.

«Понятно, что многие люди не рвутся выходить на пенсию позже, чем их родители, — это совершенно объяснимое настроение, но реформу невозможно ни отменить, ни отложить, — рассказал Федеральному агентству новостей специалист по макроэкономике Максим Евсеенков. — Демография, увы, против нас — наше общество стремительно стареет, расхлебывая отдаленные последствия 1990-х годов».

Эксперт напомнил, что в ближайшее время на одного пенсионера по официальным данным будет приходиться всего два работающего. А по сути — этот показатель еще ниже, отметил экономист.

«Это недопустимое соотношение для любой экономики, и с этим нужно что-то делать», — признал собеседник ФАН.

Экономисты предрекают: если реформу пенсионного законодательства по каким-то причинам провести не удастся, это приведет к тому, что государство вынуждено будет пойти на весьма непопулярные меры.

Либо придется отказаться от индексации самих пенсий, которые России составляют всего около 29% от величины средней заработной платы, а стандарт, к которому стремится государство, поднять этот показатель до 40%, что соответствует общемировой тенденции.

Другой вариант — серьезно повысить налоги, что неминуемо ударит по бизнесу, особенно по малому и среднему.

«Если поднимут налоги, я немедленно закрою свое предприятие, — рассказал Федеральному агентству новостей на условиях анонимности владелец частной пекарни. — Будем с женой дома потихоньку печь тортики — она в этом деле большой мастер — и продавать через Интернет. Частным пекарням и так нелегко конкурировать с крупными хлебозаводами и кондитерскими производствами, а при повышении налогов нам просто не выжить».

В то же время, отмечают эксперты, благодаря росту продолжительности жизни, развитию медицины и радикальному улучшению условий труда в нашей стране созданы все условия для повышения пенсионного возраста, чтобы следовать тут мировому тренду, по которому время выхода на заслуженный отдых — 65-68 лет.

При этом, как видно из инфографики ФАН, в России повышение пенсионного возраста планируется провести более чем постепенно. Также реформа абсолютно не затронет нынешних пенсионеров, которые только выиграют от повышения пенсий.