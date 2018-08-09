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Путина и Медведева пригласили на турнир по боевому самбо в Сочи
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    Путина и Медведева пригласили на турнир по боевому самбо в Сочи

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    Путина и Медведева пригласили на турнир по боевому самбо в Сочи

    Сочи, 9 августа. Президента России Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева пригласили на IX международный турнир по профессиональному боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70», который пройдет в Сочи 22 августа.

    Как сообщили организаторы соревнований, приглашения Путину и Медведеву уже отправлены. По их словам, в числе возможных гостей мэр Сочи, губернатор Краснодарского края и министр спорта России.

    Соревнования будут посвящены прославленным тренерам и наставникам России. Они пройдут в канун празднования 80-летия самбо. Организаторы отмечают, что именитые бойцы российской сборной и сборной мира в девятый раз сразятся за чемпионские пояса на расположенном в открытом море ринге клуба «ПЛОТFORMA», передает РИА Новости.

    Отметим, что Путин на протяжении многих лет является главным гостем турнира, вместе с которым за поединками в разные годы наблюдали олимпийские чемпионы, легенды отечественного спорта, известные мастера боевых искусств Стивен Сигал и Жан-Клод Ван Дамм, звезды шоу-бизнеса, экс-президент Армении Серж Саргсян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

    Автор: Тимур Румянцев
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