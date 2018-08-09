Полностью под колпаком: куратор «шпионской» выставки о блокировке аккаунтов американского ведущего Алекса Джонса

Москва, 9 августа. Куратор выставки средств шпионажа и систем слежения «Spy DIY / Шпион-самоучка» Аристарх Чернышев считает логичной блокировку аккаунтов и удаление программ InfoWars американского ведущего Алекса Джонса компаниями Apple, Google, Facebook, Spotify.

«Я этому не удивляюсь. Этот ведущий... Он находится полностью под колпаком, потому что все эти аккаунты, все эти «фейсбуки» и «твиттеры» — все прослеживается. Отключить аккаунт одного конкретного пользователя — это вообще не проблема», — рассказал в интервью Федеральном агентству новостей автор арт-объектов и инсталляций, посвященных современным информационным технологиям и гаджетам («Сенсорный Иисус», «Большой лайк», «Инфобомба», «Утечка данных»).

Аристарх Чернышев также добавил, что свобода слова все-таки существует, но «до тех пор, пока ты не делаешь ничего неправильного».

По мнению художника, нужно просто смириться с тем фактом, что глобальные корпорации могут и будут контролировать содержание информации на своих площадках, а также блокировать неугодных пользователей и полностью контролировать их действия в Сети.

«Вот у нас на выставке представлен объект Вали Фетисова «Будь моим другом»: он всех своих «френдов» отслеживает в Facebook с помощью специальной программы — когда вышли, с какого устройства. Если это может сделать художник в качестве художественного проекта, то что помешает властям это сделать?» — задался вопросом собеседник ФАН.

Напомним, сразу четыре крупнейших американских компании развернули борьбу против информационного ресурса InfoWars американского ведущего и писателя Алекса Джонса. Он является известным пропагандистом различных теорий заговора, а также ряда спорных утверждений, в том числе о том, что организатором терактов 11 сентября 2001 года стало правительство США. В один и тот же день Apple и Spotify удалили подкаcты InfoWars, а YouTube и Facebook заблокировали аккаунты ресурса.

Ранее ФАН писало о том, что выставка «Spy DIY / Шпион-самоучка» открылась сегодня, 9 августа, в «Электромузее».