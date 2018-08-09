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СК РФ назвал причину убийства нижегородского журналиста Суворова
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    СК РФ назвал причину убийства нижегородского журналиста Суворова

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    СК РФ назвал причину убийства нижегородского журналиста Суворова

    Нижний Новгород, 9 августа. Убийство нижегородского журналиста Дениса Суворова не связано с его профессиональной деятельностью, сообщили в четверг в региональном управлении СК РФ.

    По версии следствия, Суворова «беспричинно» убил знакомый. Как сообщается в пресс-релизе, подозреваемый в убийстве Суворова 28-летний мужчина был задержан в четверг. Предполагается, что утром 22 июля он без каких-либо причин нанес журналисту удар кирпичом по голове, после чего скрылся.

    В настоящее время специалисты продолжают работу с задержанным. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Тело журналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова было найдено утром 24 июля в районе Казанской набережной. Суворов был ведущим программ «Вести-Приволжье», «10 минут с Политехом», также он работал редактором сетевого издания «ВестиНН.рф».

    Автор: Василий Котов
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