Эксперт объяснил, почему дело «банды GTA» нужно внести в учебники по криминалистике

Москва, 9 августа. Дело по так называемой «банде GTA» является ярким примером того, как нужно работать правоохранительным органам. Его необходимо внести в учебники по криминалистике, заявил бывший сотрудник Главного управления уголовного розыска СССР, полковник в отставке Евгений Черноусов.

Четыре члена так называемой «банды GTA», которая долгое время запугивала водителей Подмосковья, были приговорены к пожизненным срокам. Один из преступников получил 20 лет лишения свободы.

По мнению Черноусова, правоохранители при расследовании этого дела сработали на отлично. Он отметил, что раскрыть эти преступления было непросто, так как фигуранты дела не состояли на учете в МВД. Выследить их удалось с помощью камер наружного наблюдения на трассах.