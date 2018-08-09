МИД РФ напомнил новому послу Эстонии о необходимости диалога между Москвой и Ригой

Москва, 9 августа. В четверг замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко принял нового посла Эстонии в России Маргуса Лайдре. Он напомнил дипломату о необходимости двустороннего диалога и сотрудничества между Москвой и Ригой.

«Внимание посла было обращено на необходимость формирования надлежащей атмосферы двустороннего диалога и практического сотрудничества», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В ведомстве уточнили, что Грушко и Лайдре обменялись мнениями по ключевым вопросам российско-эстонских отношений, в том числе были подняты проблемные и актуальные международные темы.

Также Лайдре вручил заместителю главы МИД РФ копии своих верительных грамот. Ранее Лайдре работал послом Эстонии в Финляндии. Также он возглавлял эстонское диппредставительство в Швеции, Германии, Ватикане и Великобритании.