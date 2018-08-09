Сирия и Россия провели очередное заседание по вопросам возвращения беженцев

Дамаск, 9 августа. Российский Центр приема, распределения и размещения беженцев (ЦПРРБ) в Сирийской Арабской Республике (САР) и сирийский Координационный комитет провели очередное совместное заседание в Дамаске по вопросам возвращения сирийских беженцев.

По словам главы российского Центра генерал-майора Алексея Цыганкова, прошла встреча с министром муниципального управления и экологии Хусейном Махлюфом, который вступил на пост председателя Координационного комитета по возвращению сирийских беженцев.

«В ходе беседы определилась потребность в проведении ежедневных совместных брифингов», — отметил Цыганков.

Генерал-майор добавил, что в данный момент перед российским Центром и сирийским комитетом стоит задача восстановить в САР гражданскую инфраструктуру, в том числе социально-значимые объекты. Благодаря совместным усилиям сторон процесс восстановления проходит достаточно высокими темпами, обратил внимание Цыганков.

Напомним, вооруженный конфликт в сирийском государстве продолжается с 2011 года. Российская сторона помогает стране, в том числе в вопросах восстановления инфраструктуры.

Накануне министерство обороны России призвало усилить информирование сирийских беженцев о мерах, которые предпринимает правительство САР для их возвращения в места прежнего проживания.