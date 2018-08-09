В Минэнерго рассказали, чем обернутся для ЕС новые санкции США против России

Москва, 9 августа. Вашингтон пытается повлиять на мировой рынок с помощью новых санкций против России. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер.

«Это попытка неконкурентоспособными способами влиять на рынок, это крайне вредно для рынка, для потребителей», — сказал Текслер.

Он также напомнил, что минувшей зимой Европа из-за аномальных морозов была вынуждена закупать газ в рекордных количествах. Однако только Россия осуществляла поставки газа в страны ЕС по самым низким ценам. При этом большая часть российского сжиженного природного газа уходила в США, где также был зафиксирован дефицит топлива.

Текслер подчеркнул, что все попытки повлиять на энергетический мировой рынок наносят существенный ущерб европейским потребителям.