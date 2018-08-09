Украинский военный грузовик подорвался на своем же минном поле в Донбассе

Луганск, 9 августа. В районе населенного пункта Золотое в Донбассе подобрался грузовой автомобиль ВСУ с личным составом. Как сообщает Луганский информационный центр, большегруз выехал прямо на минное поле, которое было установлено украинским военными на участке разведения сил.

Подрыв военного транспортного средства произошло в результате беспорядочного минирования в зоне участка разведения № 2 Первомайск-Золотое. По словам официального представителя Народной милиции Луганской народной республики Андрея Марочко, грузовик «Урал» подорвался на собственной мине, в результате несколько человек пострадали.

Подполковник обратил внимание на то, что в данном районе ВСУ проводили доукомплектование вооружением, боеприпасами и личным составом.

Напомним, в конце июля украинская БМП подорвалась на минных заграждениях, размещенных ВСУ в районе населенного пункта Болотенное в Донбассе.