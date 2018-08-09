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Украинский военный грузовик подорвался на своем же минном поле в Донбассе
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    Украинский военный грузовик подорвался на своем же минном поле в Донбассе

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    Украинский военный грузовик подорвался на своем же минном поле в Донбассе

    Луганск, 9 августа. В районе населенного пункта Золотое в Донбассе подобрался грузовой автомобиль ВСУ с личным составом. Как сообщает Луганский информационный центр, большегруз выехал прямо на минное поле, которое было установлено украинским военными на участке разведения сил.

    Подрыв военного транспортного средства произошло в результате беспорядочного минирования в зоне участка разведения № 2 Первомайск-Золотое. По словам официального представителя Народной милиции Луганской народной республики Андрея Марочко, грузовик «Урал» подорвался на собственной мине, в результате несколько человек пострадали.

    Подполковник обратил внимание на то, что в данном районе ВСУ проводили доукомплектование вооружением, боеприпасами и личным составом. 

    Напомним, в конце июля украинская БМП подорвалась на минных заграждениях, размещенных ВСУ в районе населенного пункта Болотенное в Донбассе. 

    Автор: Тимур Румянцев
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