«Освободительная» война в Афганистане и Йемене: как США способствуют развитию международного терроризма 

Федеральное агентство новостей предлагает ознакомиться с переводом статьи Пола Пиллара «Counterproductive Counterterrorism in Afghanistan and Yemen» («Освободительная» война в Афганистане и Йемене: США способствуют развитию международного терроризма»), опубликованной в издании The National Interest.

Участие США в военных конфликтах за рубежом в течение последних двух десятилетий наиболее часто оправдывалось борьбой с терроризмом. Однако на практике действия США способствуют сохранению и укреплению международного терроризма, а не его ослаблению. Последние новости из Йемена и Афганистана очень ярко это демонстрируют.

Одна из главных международных террористических организаций, которая участвует в войне в Йемене, — это «Аль-Каида»1 (террористическая организация, запрещенная в России) на Аравийском полуострове, или АКАП. В рамках нынешней гражданской войны в Йемене АКАП действует на стороне коалиции Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, которую поддерживают США.

Сама коалиция говорит, что направляет часть своих усилий на борьбу с АКАП, а не только с хуситами, которые удерживают контроль над большей частью северного и западного Йемена и которых она считает своим главным противником. Но недавнее расследование, проведенное группой журналистов из Associated Press, доказывает обратное.

За последние два года коалиция неоднократно хвасталась локальными успехами в вытеснении боевиков АКАП из некоторых деревень и районов. Но, как выяснилось, такое «вытеснение» часто происходило без каких-либо боевых действий. Вместо этого с отрядами АКАП заключались полюбовные сделки. Бойцам «Аль-Каиды» не только позволяли спокойно покинуть территорию, но и разрешали взять с собой все оружие и снаряжение.

Они также забирали с собой все деньги, которые награбили в данном населенном пункте, и вдобавок получали выплаты от коалиции. Мало похоже на ожесточенную схватку. Один местный вождь племени, который участвовал в заключении одной из этих сделок от имени коалиции, даже устроил прощальный ужин для уезжающих боевиков АКАП.

Многие из членов «Аль-Каиды» оказались в рядах ополченцев, которые ведут боевые действия в основном по поручению Саудовской Аравии и Эмиратов. Так, из-за связи с этой организацией один видный коалиционный военачальник включен в список террористов США. Все это способствует радикализации стороны, которую продолжают поддерживать Соединенные Штаты.

В гражданской войне в Афганистане американские вооруженные силы участвуют — в том числе непосредственно в боевых действиях — уже почти семнадцать лет. На протяжении всего этого времени их главным противником был «Талибан»1 (организация, запрещенная в России). Но главный игрок в Афганистане, который представляет международную террористическую угрозу, это совсем не «Талибан». Это ячейка так называемого «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в России), или ИГИЛ1.

«Талибан» все это время был стойким и сильным врагом ИГИЛ — так же как хуситы являются главным противником АКАП в Йемене. Недавно талибы разгромили ИГИЛ в провинции Джаузджан на севере страны. Разгром был результатом тяжелых боев. Без всяких выгодных сделок.

Американские представления о «Талибане» остались прежними с тех времен, когда он имел связи с «Аль-Каидой» Усамы бен Ладена, еще до событий 11 сентября. Для талибов это был скорее «брак по расчету». В то время им была нужна материальная поддержка бен Ладена в Афганистане.

Талибы никогда не занимались международным терроризмом. Их целью всегда была политическая власть в Афганистане, а террористическая деятельность транснациональных субъектов, которые используют афганскую территорию, только осложняет ситуацию для «Талибана».

Основанием для вмешательства Соединенных Штатов в дела Афганистана было предотвращение терроризма, и это оправдание используют до сих пор. Афганистан ошибочно рассматривается как некое «особое убежище» для террористов, которого «не найти» в других странах, а также как физическое убежище, столь «необходимое» для террористических операций в эпоху глобализации.

Иронично еще и то, что военное вмешательство, начатое во имя борьбы с международным терроризмом, уже семнадцать лет противостоит группе, которая сама борется против реальных боевиков.

Американская война в Афганистане продолжается в основном по инерции, из-за того, что понесенные потери воспринимаются как инвестиции в будущее, а миссии все чаще сосредотачиваются на проблемах, не связанных с терроризмом: таких как несправедливое отношение талибов к женщинам.

Сообщения о предварительных переговорах между американскими официальными лицами и движением «Талибан» обнадеживают. Но мирной дипломатии придется идти наперекор всем причинам, по которым продолжается интервенция. Чиновники по-прежнему будут говорить, что необходимо еще немного укрепить режим в Кабуле, но у них нет ответа на вопрос, почему «укрепление» в ближайшие несколько лет будет более эффективным, чем все то, что делалось последние семнадцать.

В Йемене Соединенные Штаты продолжают поддерживать катастрофически разрушительную интервенцию, потому что одержимы Ираном. Это навязчивая идея, которую администрация Трампа довела до крайности. Йемен рассматривается как поле для игры, потому что хуситы получали некоторую поддержку со стороны Ирана, хотя они часто игнорируют советы Тегерана по важным вопросам.

Поддержка коалиции Саудовской Аравии и Эмиратов со стороны США продолжается ради давления на «главного спонсора терроризма», как США обычно называют Иран, забывая о том, что это их политика увеличивает шанс распространения терроризма теперь уже из Йемена.

1 Организация запрещена на территории РФ.