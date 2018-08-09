Кукушки научились «подгонять» яйца под размеры гнезд хозяев

Москва, 9 августа. Кукушки научились адаптировать яйца под размеры гнезд хозяев. Об этом заявили орнитологи из России, Великобритании и Украины. Отмечается, что ученые занимались изучением размеров яиц пеночек и паразитирующих в гнездах этих птиц глухих кукушек.

Они рассказали, что глухая кукушка обычно подкладывает яйца пеночкам. Орнитологи проанализировали размеры яиц этих птиц на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири. Как пишут западные СМИ, выяснилось, что кукушки во всех случаях «подгоняли» размеры собственных яиц под размеры яиц птиц, которые становились приемными родителями птенцам.

Ранее ученые нашли в Австралии птиц с крыльями «невероятно черного» цвета. Некоторые райские птицы из Австралии и Новой Гвинеи обладают уникальным оперением, черный цвет которого поглощает практически 100% света, заявили специалисты Йельского университета.