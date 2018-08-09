«Спартак» спас журналистов от разъяренных фанатов ПАОКа в Греции: подробности

Москва, 9 августа. Корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов рассказал Федеральному агентству новостей о нападении болельщиков ПАОКа на российских журналистов перед матчем Лиги чемпионов со «Спартаком» в Греции.

«Я не знаю и не видел, был ли показан фанатам средний палец. Пострадали корреспонденты «Спорт-Экспресса» и «Матч ТВ». И, насколько я знаю, никакой провокации с нашей стороны не было. Эпизод с нападением вообще не касался ребят с «Матч ТВ». Конфликт, прежде всего, возник между фанатами и Димой Зеленовым (журналист «СпортЭкспресса» — Прим. ФАН). Они пытались напасть на него. Мало того, там еще был эпизод с бросанием бутылки уже после того, как на нас пытались напасть», — рассказал Карпов.

По его мнению, принимающая сторона не обеспечила должным образом безопасность на стадионе.

«Меня боженька отвел, потому что я бы начал снимать и, скорее всего, это все переросло бы во что-то более серьезное. Оба эпизода меня обошли стороной. Единственное, что удалось заснять — то, как один из авторитетных фанатов ПАОКа уже зашел, его пропустили, поднялся по лестнице и пытался прорваться на медиатрибуну. Его придерживали, успокаивали, но было это больше похоже на то, как успокаивают пьяного родственника. Четкое ощущение, что все эти люди друг друга знают», — отметил журналист.

Корреспондент «Чемпионата» добавил, что от ярости фанатов ПАОКа сотрудников СМИ спасло руководство «Спартака», которое предоставило им автобус для эвакуации со стадиона.

«Уже по ходу первого тайма Максим Алланазаров (журналист Sport24.ru — Прим. ФАН) связался с с Наилем Измайловым (вице-президент «Спартака») и получил ответ, что клубам говорили, что мы должны остаться, чтобы подтвердить всю эту информацию.

А нас таксисты отказываются везти, потому что боятся, что машину сожгут. Долго разбирались, но в итоге нам помогли найти способ уехать со стадиона. Расселись по такси, потому что жили мы в разных отелях. Нас дождались, и только в 00.15 мы загрузились в автобус. Здесь огромная благодарность и низкий поклон «Спартаку» за то, что нас эвакуировали», — отметил Карпов.

Ранее сообщалось, что греческие болельщики напали на российских журналистов перед матчем «Спартак» — ПАОК в Солониках. Нападение произошло в присутствии полиции и стюардов. По словам фанатов, поводом для конфликта стал неприличный жест, который якобы показал один из журналистов. Представители прессы же утверждают, что ультрас начали рыться в их рюкзаках, пытаясь найти символику «Спартака». Отметим, что матч закончился победой ПАОК со счетом 3:2.