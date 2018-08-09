РЕН ТВ покажет телеверсию первого в Москве рок-фестиваля «Наши в городе»

Москва, 9 августа. Телеверсия первого в Москве рок-фестиваля «Наши в городе» будет показана на РЕН ТВ с 12 на 13 августа, сообщил в пресс-службе канала.

Фестиваль пройдет 11 августа на Васильевском спуске. На сцене выступят ведущие отечественные исполнители — от «ветеранов» рок-музыки (Александр Скляр, Пикник, СерьГа) до представителей современного поколения (25/17, Louna).

В этом году мероприятие приурочено к 20-летию радиостанции «Наше Радио» и впервые пройдет в Москве. Организаторы ожидают на концерте многотысячную толпу фанатов.

У поклонников отечественной рок-музыки, кто не сможет попасть в субботу к стенам Кремля, есть возможность насладиться представлением по телевизору. В ночь с воскресенья на понедельник РЕН ТВ покажет эксклюзивную телеверсию фестиваля. Зрителям будут представлены лучшие моменты концерта «Наши в городе».