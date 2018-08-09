СК РФ проводит обыски в московском офисе «Открытой России»

Москва, 9 августа. Сотрудники Следственного комитета РФ в четверг пришли с обысками в московский офис движения «Открытая Россия».

По словам очевидцев, сотрудники оперативных служб пришли в офис движения на улице 1905 года.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, люди, пришедшие в офис, являются представителями СК. Они предъявили все документы на проведение обыска. Предполагается, что обыски связаны с делом «ЮКОСа». В настоящее время в офис едет юрист «Открытой России».