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СК РФ проводит обыски в московском офисе «Открытой России»
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    СК РФ проводит обыски в московском офисе «Открытой России»

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    СК РФ проводит обыски в московском офисе «Открытой России»

    Москва, 9 августа. Сотрудники Следственного комитета РФ в четверг пришли с обысками в московский офис движения «Открытая Россия».

    По словам очевидцев, сотрудники оперативных служб пришли в офис движения на улице 1905 года.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, люди, пришедшие в офис, являются представителями СК. Они предъявили все документы на проведение обыска. Предполагается, что обыски связаны с делом «ЮКОСа». В настоящее время в офис едет юрист «Открытой России».

    Автор: Василий Котов
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