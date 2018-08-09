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Президент Сербии поддержал идею разграничения с албанцами в Косово
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    Президент Сербии поддержал идею разграничения с албанцами в Косово

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    Президент Сербии поддержал идею разграничения с албанцами в Косово

    Белград, 9 августа. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что поддерживает разграничение с албанцами на территории Метохии и самопровозглашенной республики Косово.

    Накануне президент Косово Хашим Тачи заявил, что в ходе предстоящих переговоров с Белградом намерен предложить сербской стороне присоединить к республике населенные албанцами районы Сербии.

    Вучич заявил, что поддерживает разграничение с албанцами вне зависимости от мнения сербов. По его мнению, разграничение с албанцами позволит избежать конфликтов, которые могут возникнуть в будущем.

    «Я выступаю за, и не скрываю этого, всячески выступаю и представляю это как свою политику, получит ли она поддержку народа или нет, но выступаю за разграничение с албанцами», — сказал Вучич в эфире телеканала РТС.

    Напомним, в южных районах центральной Сербии находятся муниципалитеты Прешево, Буяновац и Медведжа, большую часть населения которых составляют албанцы. При этом на территории самопровозглашенной республики Косово находятся муниципалитеты Лепосавич, Зубин-Поток, Звечан и Северная Косовска-Митровица, в которых проживают сербы. Тема обмена муниципалитетами между Белградом и Приштиной периодически поднимается в сербском обществе и СМИ.

    Автор: Артем Никулин
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