Сирия, 9 августа. Один из похищенных ИГ1 жителей Эс-Сувейды скончался в тюрьме. Отряды YPG взяли на себя ответственность за несколько последних нападений в Африне. САА сбросила листовки на позиции боевиков в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совестно с ВВС Сирии оказывают поддержку САА в провинции Эс-Сувейда.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сбросили листовки на позиции исламистов в провинции Идлиб; обстреляли укрепрайоны боевиков на окраине Аль-Латамины на севере Хамы.

«Исламское государство»1: продолжает столкновения с САА в восточной части Эс-Сувейды.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам сил САР вблизи города Хан Шейхун на юге Идлиба; утверждает, что уничтожила террориста ИГ на востоке провинции Идлиб.

Курды: взяли на себя ответственность за несколько последних вылазок на северо-западе Алеппо; заявили об обнаружении склада ИГ на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Члены Отрядов народной самообороны (YPG), осуществляющие подпольную деятельность на подконтрольных протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА) территориях, заявили о том, что курдские «спящие ячейки» уничтожили около пяти боевиков ССА в первую неделю августа. Курды утверждают, что предприняли несколько вылазок в районе административного центра кантона Африн, а также недалеко от населенных пунктов Шерава и Джандарис. По данным агентства новостей Al Masdar News, во время одного из налетов погибли солдаты вооруженных сил Турции. Интернет-порталы, подконтрольные YPG, передают, что курды обстреляли автомобиль турецких военнослужащих на шоссе Африн — Джандарис, что привело к уничтожению транспортного средства и гибели двух солдат армии Турции. Кроме того, курдские радикалы взяли на себя ответственность за убийство членов группировки «Файлак Аш-Шам» 6 августа, а также признали свою причастность к организации недавнего взрыва в Африне, в результате которого погибли три боевика «свободной армии».

Провинция Дейр-эз-Зор

Отряды «Демократических сил Сирии»**** (SDF) обнаружили крупный склад с оружием и боеприпасами «Исламского государства» на юго-востоке провинции недалеко от районов, все еще находящихся в оккупации боевиков. Курдский военный источник в сети Twitter (AfarinMamosta) опубликовал фотографии захваченного вооружения.

Тем временем правительственные силы продолжают вести работы по восстановлению инфраструктуры в освобожденных районах Сирийской Арабской Республики (САР), пострадавших в результате обстрелов и нападений джихадистов вооруженной оппозиции и отрядов ИГ. Как передает агентство новостей Al Masdar News, более 120 жилых домов в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор, Хама и Хомс были отремонтированы только за прошлую неделю. Кроме того, были открыты два детских сада, школа и электростанция.

Провинция Идлиб

Вспыхнули вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками антиправительственных формирований в районе границы между провинциями Идлиб и Хама. Согласно информации новостного портала Halab Today TV, артиллерийские дивизионы правительственных сил открыли огонь по укреплениям боевиков объединения «Тахрир Аш-Шам» в окрестных районах города Хан Шейхун. Информации о нанесенном джихадистам уроне пока не поступало. Отмечается, что силы САР провели обстрел в ответ на аресты «Ан-Нусрой» тех радикалов, которые были готовы примириться с сирийским правительством, прекратив кровопролитные бои. Между тем военнослужащие САА сбросили с вертолетов ВВС Сирии листовки с призывами к боевикам прекратить сопротивление и сдать позиции добровольно, передает Twitter-канал (sayed_ridha).

В регионе продолжаются обыски, проводимые отрядами «Тахрир Аш-Шам» с целью обнаружения подпольных групп «Исламского государства». Согласно информации новостного портала Jisr TV, один из террористов «спящей ячейки» ИГИЛ1 был уничтожен в районе населенного пункта Бариса на востоке провинции.

Провинция Хама

На севере региона вновь отмечаются взаимные обстрелы между силами Башара Асада и боевиками вооруженной оппозиции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (RadioAlKul), правительственные подразделения нанесли ответные удары по огневым позициям джихадистов в районе города Аль-Латамина. Напомним, исламисты все чаще провоцируют боестолкновения в данном районе, что ранее вынудило силы САР передислоцировать в Хаму дополнительные части для защиты мирных населенных пунктов. Несмотря на то, что данные территории входят в зону деэскалации «Идлиб», радикалы исламистских группировок не прекращают нарушать режим прекращения огня.

Провинция Эс-Сувейда

Стало известно, что один из мирных жителей, похищенных боевиками «Исламского государства» во время налета на Эс-Сувейду, скончался, не выдержав условий содержания в тюрьмах ИГ. Напомним, 25 июля члены «спящих ячеек» террористической группировки провели теракт в административном центре региона, а позднее взяли в заложники около 40 гражданских лиц из окрестных поселений, в числе которых также находятся женщины и дети. Напомним, 5 августа боевики казнили одного из пленников — 19-летнего молодого человека. Дамаск пытался добиться освобождения мирных жителей, предложив обменять их на джихадистов группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», пребывающих в тюрьмах, однако боевики отвергли данное предложение.

Тем временем части Сирийской арабской армии (САА) продолжают обследовать территории провинции в поисках укрытий радикалов. В настоящий момент силы САР ведут столкновения с радикалами ИГ в районе населенного пункта Шаннан Аль-Асфар. При этом значительную поддержку САА оказывают военные самолеты российских ВКС, а также ВВС Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)