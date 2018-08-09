Глава Северной Осетии рассказал Путину, как складываются отношения с соседней республикой

Москва, 9 августа. Отношения Северной Осетии и Южной Осетии строятся на основе взаимопомощи и взаимопонимании. Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину глава Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров.

В ходе беседы российский лидер напомнил, что со времен тяжелых событий в Южной Осетии прошло уже десять лет. Глава РФ поинтересовался, как складываются отношения республики с соседним регионом.

«Мы один народ, культура одна, язык. Правительства двух республик помогают друг другу, и все вопросы выстраиваются так, чтобы работа строилась во взаимопонимании и взаимопомощи», — ответил Битаров на вопрос президента России.

Накануне прошли мероприятия в память о событиях 2008 года, когда армия Грузии в ночь на 8 августа атаковала территорию Южной Осетии, обстреляв территорию республики и разрушив часть ее столицы. Российская сторона ввела свои войска в зону конфликта для защиты местных жителей, многие из которых приняли гражданство РФ. Спустя пять дней боевых действий российским войскам удалось вытеснить грузинскую армию из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.

Ранее экс-глава МИД Абхазии раскрыл подробности, как происходило признание РФ суверенитета республик.