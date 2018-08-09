Эксперт объяснил, почему США хотят сделать космос «театром военных действий» и разместить там системы ПРО

Соединенные Штаты намерены развернуть в космосе сенсорный слой противоракетной обороны. С таким заявлением выступил на конференции в Хантсвилле директор агентства по ПРО генерал-лейтенант Сэм Гривз, сообщает издание Defense News.

По словам Гривза, американское правительство такую идею поддерживает. Однако еще предстоит определить требования к сенсорным устройствам, а также разработать вариант их поставки.

«Ключевым фактом является то, что необходимость развертывания сенсоров в космосе рассматривается всерьез и получает необходимую поддержку», — резюмировал американский генерал.

Появление подобного рода инициатив связано с тем, что президент США Дональд Трамп намерен перевооружить армию Соединенных Штатов, взяв за основу новейшие технологии и возможность использовать космическое пространство, рассказывает военный эксперт Александр Жилин. Он также напоминает: на встрече с американским коллегой российский лидер Владимир Путин говорил о том, что размещать вооружение в космосе — неприемлемо.

«Но у Соединенных Штатов задача — нарастить военный потенциал, чтобы доминировать в мире. Поэтому и появляются такие идеи, — отмечает эксперт. — Ведь речь идет не только о противоракетной обороне, но и о возможности наносить удары, которые приведут к невосполнимым потерям противника.

По сути, сейчас США пытаются сделать то же самое, что раньше сотворили с СССР — навязать гонку вооружений. Но Россия в нее ввязываться не собирается, несмотря на то, что весь мир сегодня действительно стоит на пороге этой гонки. Мир сегодня, увы, небезопасен: даже обычные средства вооружения за счет возможности эффективного и точного удара по мощности равны ядерным боезарядам».

По словам Жилина, разместить вооружение в космосе сегодня вполне реально. Кроме того, для крупных государств это очень заманчивая возможность.

«Работы по освоению космоса с точки зрения роста боевого потенциала ведутся давно. Это очень заманчиво для крупных держав», — заключил эксперт.

По словам Гривза, сенсоры, которые намерены разместить в космосе США, смогут определять и отслеживать гиперзвуковые угрозы. Кроме того, они будут способны перехватывать ракеты в момент полета или подъема.

Напомним, ранее Трамп открыто заявил о том, что намерен добиться превосходства в космическом пространстве и не собирается «плестись» за Россией и Китаем. Вскоре после этого министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что космос сегодня является новым театром военных действий.