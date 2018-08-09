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Сирия: более 130 человек вернулись на родину из Ливана за сутки
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    Сирия: более 130 человек вернулись на родину из Ливана за сутки

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    Сирия: более 130 человек вернулись на родину из Ливана за сутки

    Дамаск, 9 августа. Представитель Координационного комитета по возвращению сирийских беженцев Самер Мхан сообщил, что 136 человек вернулись в Сирию из Ливана за прошедшие сутки.

    По словам полковника, через пункт пропуска «Эль-Дабусия» прошли 28 сирийских граждан, через «Джейдет-Ябус» – 108.

    Всего с 18 июля 2018 года из Ливана вернулись 6 381 беженцев, в том числе через пункты пропуска «Эль-Кусайр» – 317, «Эль-Дабусия» – 561, «Джейдет-Ябус» – 2 531 и «Земрани» – 2 972, добавил Самер Мхан. 

    Накануне сообщалось, что свыше 235 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину с 30 сентября 2015 года. 

    Напомним, ранее МИД РФ призвал ООН и Дамаск обсудить финансирование возвращения беженцев в Сирию.

    Автор: Тимур Румянцев
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