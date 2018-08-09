Еврокомиссия отреагировала на новые санкции США против России

Брюссель, 9 августа. Еврокомиссия приняла к сведению планы США ввести против России новые санкции из-за так называемого «дела Скрипалей». Об этом заявила представитель исполнительной коллегии Евросоюза Мина Андреева.

Андреева рассказала о реакции в ЕС на планы США ввести с 22 августа новые антироссийские санкции против России в связи с британским «делом Скрипалей», причастность Москвы к которому так и не была доказана.

«Мы приняли к сведению сообщение о санкциях администрации США в отношении России», — объявила она.

Ранее в Госдуме РФ назвали это решение США «очередным подтверждением оголтелой русофобской истерии».

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона обвинила Россию в якобы причастности к этому инциденту, однако никаких доказательств представить так и не смогла. Российская сторона в свою очередь все обвинения отвергает, называя их голословными. В Москве предложили Лондону свою помощь в расследовании произошедшего, однако Британия так и не приняла это предложение и отказалась предоставить данные по этому делу.