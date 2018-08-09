Политтехнолог оценил шансы Порошенко на победу в президентских выборах

Киев, 9 августа. Действующий президент Украины Петр Порошенко имеет «все шансы» на победу на президентских выборах, которые пройдут в стране в 2019 году, заявил политтехнолог Порошенко Игорь Гринив.

Главным преимуществом Порошенко Гринив назвал возможность профинансировать предвыборную кампанию.

«Он имеет достаточно ресурсов и может полностью ее профинансировать. Будет ли еще кто-то помогать в этой кампании — это будет зависеть от рейтинга», — оценил ситуацию он.

В интервью интернет-изданию «Главком» Гринив не стал пояснять, разработана ли для Порошенко стратегия выигрыша в первом туре, однако заявил, что якобы именно у Порошенко «больше всего шансов стать президентом».

«Я не собираюсь говорить, что у нас есть стратегия выигрыша в первом туре, но я точно не готов согласиться с тем, что мы будем играть «на мизер». Больше всего шансов стать президентом имеет Порошенко. И до выборов еще много времени», — сказал он.

В то же время Гринив не стал отрицать, что за последнее четыре года Порошенко совершил немало ошибок, и ему предстоит выслушивать претензии и напрямую разговаривать с людьми.

Накануне на Украине был опубликован президентский рейтинг на предстоящих выборах. Его лидером стала глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Как сообщали социологи, за нее готовы отдать свой голос 17,7% украинцев, в то время как поддержать действующего главу государства Петра Порошенко намерены только 8,3% граждан. В списке Порошенко занимает одну из последних строчек. По результатам опроса он уступил всем политикам, упомянутым в рейтинге.