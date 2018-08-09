Четверо членов «банды ГТА» приговорены пожизненно | 9 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Курс доллара побил рекорд ноября 2016 года из-за возможных санкций США Сегодня курс американской валюты в начале торгов на Московской бирже вырос на один рубль и составил 66, 55 рублей, пробив отметку 66 рублей впервые с ноября 2016 года. Отмечается, что курс европейской валюты вырос на один рубль 15 копеек и составил 77, 17 рублей, перейдя рубеж в 77 рублей впервые с 16 апреля этого года. Как рассказал независимый финансовый эксперт Антон Шабанов, колебания курса нацвалюты вызваны будущими санкциями США в отношении России из-за «дела Скрипалей». По его словам, падение рубля скоро прекратится, но многое, будет зависеть от развития ситуации. Напомним, Белый дом с 22 августа вводит новые антироссийские ограничения.

Четверо членов «банды ГТА» приговорены к пожизненному заключению Четверо членов «банды ГТА» приговорены к пожизненному заключению решением Московского областного суда. Пятый обвиняемый приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Напомним, преступная группировка, совершила серию убийств автомобилистов в Подмосковье, преимущественно на трассе М-4 «Дон». Преступники сами делали оружие, тренировались по разработанной главарем программе, и пускали в ход дорожные шипы. Банде приписывают 17 убийств автомобилистов, многочисленные нападения на граждан в период с 2009 по 2014 годы. После «тренировки» на подмосковных трассах члены банды отправлялись в качестве боевиков в Сирию, Афганистан и Пакистан.

В сирийской провинции Дамаск прошла третья встреча христианской и мусульманской молодежи В сирийской провинции Дамаск завершился очередной благотворительный проект по игре на фортепиано, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей в республике. Встреча организована с целью упростить диалог между сирийской христианской и мусульманской молодежью. Отметим, концерт стал уже третьим по счету. В завершении участники посетили монастырь Божией Матери Сайедная, который считается вторым по святости местом для местных христиан после церкви Рождества Христова в Иерусалиме.