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Суд Киева оставил Савченко под арестом до 7 сентября
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    Суд Киева оставил Савченко под арестом до 7 сентября

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    Суд Киева оставил Савченко под арестом до 7 сентября

    Киев, 9 августа. Апелляционный суд Киева принял решение оставить депутата Верховной рады Надежду Савченко, арестованную по подозрению в подготовке терактов в украинской столице, под арестом до 7 сентября. Об этом сообщил ее адвокат Константин Глоба.

    Шевченковский районный суд Киева ранее продлил арест депутата Рады еще на два месяца. Ее защита подала в ответ апелляцию.

    «Отменили решение Шевченковского райсуда и продлили ту же меру пресечения. По факту осталось то же, что и было», — сказал адвокат Савченко.

    По словам Глобы, причины, по которым суд вынес данное решение, станут известны позднее, когда будет оглашен полный его текст. Защита Савченко намерена обжаловать данное решение в Европейском суде по правам человека, передает телеканал «112 Украина».

    Напомним, депутата обвиняют по семи статьям, в том числе в подготовке теракта в Раде и государственного переворота на Украине. Депутат не признала свою вину и в зале суда объявила голодовку.

    Ранее Савченко подала в суд иск против генеральной прокуратуры Украины с требованием опровергнуть заявления правоохранительных органов о ее возможной причастности к подготовке терактов и возместить ей моральный ущерб в размере одной гривны (2,40 рубля).

    Автор: Екатерина Кухарева
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