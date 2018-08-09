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Полиция задержала главу департамента фискальной службы Украины за взятку
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    Полиция задержала главу департамента фискальной службы Украины за взятку

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    Полиция задержала главу департамента фискальной службы Украины за взятку

    Киев, 9 августа. Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали за взятку руководителя департамента налогов и сборов с физических лиц государственной фискальной службы. Об этом в четверг заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

    «Столичная прокуратура совместно с нацполицией задержали с поличным начальника департамента налогов и сборов с физических лиц фискальной службы Украины», — отмечается в сообщении Луценко в социальной сети Facebook​​​.

    Он также уточнил, что чиновник подозревается в том, что требовал 20 тысяч долларов от трех бизнесменов за уменьшение штрафов.

    Напомним, в июле градоначальник города Сколе в Львовской области, грозивший нечестным чиновникам виселицей, попался на взятке.

    Ранее четвертый премьер-министр Украины Николай Азаров подчеркивал, что, невзирая на свои планы и устремления, Киев из-за процветающей коррупции не сможет вступить в Североатлантический альянс в ближайшие десять лет.

    Автор: Дана Балан
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