Полиция задержала главу департамента фискальной службы Украины за взятку

Киев, 9 августа. Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали за взятку руководителя департамента налогов и сборов с физических лиц государственной фискальной службы. Об этом в четверг заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

«Столичная прокуратура совместно с нацполицией задержали с поличным начальника департамента налогов и сборов с физических лиц фискальной службы Украины», — отмечается в сообщении Луценко в социальной сети Facebook​​​.

Он также уточнил, что чиновник подозревается в том, что требовал 20 тысяч долларов от трех бизнесменов за уменьшение штрафов.

Напомним, в июле градоначальник города Сколе в Львовской области, грозивший нечестным чиновникам виселицей, попался на взятке.

Ранее четвертый премьер-министр Украины Николай Азаров подчеркивал, что, невзирая на свои планы и устремления, Киев из-за процветающей коррупции не сможет вступить в Североатлантический альянс в ближайшие десять лет.